Taxa de contágio da Covid-19 no Brasil volta a subir após semanas de queda

247 - Cálculos do Imperial College, uma das principais instituições que tem monitorado do coronavírus no mundo, mostraram que a taxa registrada nesta semana é de 1,06 no Brasil, acima do 1,05 da semana anterior. O número significa que 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 106. De acordo com projeções da entidade, a quantidade de casos da Covid-19 no País pode ser o triplo do declarado. Por consequência, o total de pessoas infectadas no Brasil seria superior a 3 milhões.

Atualmente, o Brasil tem 1,1 milhão de casos e 52,6 mil mortes provocadas pela doença. Os dados constam no site do governo federal disponibilizado para atualizações das estatísticas da Covid-19.

Nesta terça-feira (23), o Brasil registrou mais 1.374 mortes por coronavírus e 39.436 novos casos confirmados.

