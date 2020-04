Teste com vacina contra covid-19 tem bom resultado em ratos

Opera Mundi - Os primeiros testes com ratos de uma vacina-adesivo contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) foram positivos, informou à ANSA um dos responsáveis pelo estudo, Andre Gambotto, da Universidade da Escola de Medicina de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A imunização - que solta o princípio ativo sob a pele gradativamente - conseguiu estimular a produção de anticorpos específicos contra o vírus no organismo dos animais e, de acordo com o especialista, é simples e barata do ponto de vista econômico, podendo ser produzida em larga escala. Os bons resultados serão publicados na revista Ebiomedicine.

Chamada de PittCoVacc, a vacina é uma "espécie de adesivo com 400 microagulhas", explica Gambotto, "que não entra profundamente na pele e, em cerca de dois ou três minutos, se dissolve, sem dor e sem sangramento".

"Ela lança o antígeno que desencadeia a resposta imunológica, a subunidade 'S1' da proteína viral spike. A possibilidade que essa vacina proteja do vírus Sars-CoV-2 é alta e agora estamos analisando a capacidade dela de neutralizar o vírus nas células humanas com provetas, usando os anticorpos isolados dos ratos vacinados", disse ainda o pesquisador.

