Testes para coronavírus são vendidos ilegalmente por farmácias no valor de até R$ 390,00

247 - Alguns testes rápidos para Covid-19 estão sendo comercializados em drogarias do Rio de Janeiro, mesmo contra a decisão do Conselho Regional de Farmácia do Rio e sem protocolo do Ministério Público. Especialistas contestam a eficácia dos exames. A informação desta segunda-feira (13) é do jornal O Globo.

“Esse tipo de teste tem baixa sensibilidade e especificidade. Se for positivo, pode indicar exposição prévia. E não sabemos se esses anticorpos seriam protetores e eficientes contra o coronavírus. Se for negativo, pode ser um falso negativo. O risco desses testes é que podem permitir a circulação de portadores assintomáticos” explica o oncologista e hematologista Daniel Tabak, procurado pela reportagem.

Os kits custam R$ 250 em uma drogaria do Leblon, e valores superam R$ 350 em shopping da Barra que antecipou um pedido de 500 unidades.

