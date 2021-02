Transmissão de coronavírus por embalagens e alimentos é 'muito improvável', diz pesquisadores

Essa é uma boa notícia diante da pandemia de coronavírus que já provocou quase 2,5 milhões de mortes no mundo edit

247 - Pesquisadores nos Estados Unidos indicaram que é muito improvável a transmissão de coronavírus por alimentos ou por suas embalagens. O comunicado conjunto foi feito pela FDA (Food and Drugs Administration) e pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). Essa é uma boa notícia diante da pandemia de coronavírus que já provocou quase 2,5 milhões de mortes no mundo. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

"Os consumidores podem ter a tranquilidade de que continuamos a acreditar, com base em nosso entendimento das informações científicas confiáveis ​​atualmente disponíveis e apoiados em um consenso científico internacional, que os alimentos consumidos e as suas embalagens têm mínima probabilidade de espalhar a SARS-CoV-2 ", afirmou a FDA, em comunicado da comissária Janet Woodcock.

