Três casos de reinfecção por cepa brasileira ocorrem no Amazonas

Além da capacidade de reinfectar pessoas, a nova cepa tem maior transmissibilidade em comparação com outras. Ela também torna as infecções mais graves em menos tempo edit

247 - A cepa brasileira do novo coronavírus, descoberta em Manaus, já causou três casos de reinfecção, informa a CNN Brasil.

Além da capacidade de reinfectar pessoas, a nova cepa tem maior transmissibilidade em comparação com outras. Ela também torna as infecções mais graves em menos tempo, afirmam profissionais de saúde do Amazonas.

A variante P.1, como é tratada no meio médico, já foi constatada em 12 estados.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.