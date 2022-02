União Europeia prepara acordo global contra venda de animais silvestres para prevenir novas pandemias

Entre as medidas que a UE quer incluir no tratado está o fechamento gradual dos mercados de vida selvagem edit

Apoie o 247

ICL

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia está pressionando por um acordo global destinado a prevenir novas pandemias que podem incluir a proibição de mercados de animais selvagens e incentivos para os países relatarem novos vírus ou variantes, disse uma autoridade da UE à Reuters.

Negociadores internacionais se reunirão pela primeira vez na quarta-feira para preparar conversas para um possível tratado, disse o funcionário, que não está autorizado a falar com a mídia e por isso não quis ser identificado.

O objetivo é chegar a um acordo preliminar até agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, Bruxelas até agora tem lutado para obter apoio total para um novo tratado dos Estados Unidos e de outros países importantes, alguns dos quais querem que qualquer acordo não seja vinculativo. consulte Mais informação

Um porta-voz de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu que em novembro de 2020 propôs um novo tratado sobre pandemias, disse que não tinha novos comentários sobre o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com a teoria mais amplamente aceita, a pandemia de COVID-19 começou com a transmissão do vírus SARS-CoV-2 de um animal para humanos em um mercado de vida selvagem na China.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora Pequim tenha sido inicialmente elogiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por notificá-la rapidamente sobre o novo vírus, os Estados Unidos, em particular, acusaram a China de ocultar informações sobre as prováveis ​​origens do surto.

Entre as medidas que a UE quer incluir no tratado está o fechamento gradual dos mercados de vida selvagem, disse a autoridade da UE.