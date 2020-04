UTIs podem atingir lotação na primeira quinzena de maio se ritmo do Covid se manter

Pesquisadores da UFMG estimam a lotação das UTIs duraria mais de dois meses no SUS e cerca de um mês no sistema particular edit

247 - De acordo com estimativa de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), haverá falta de leitos de UTI públicos e privados a partir da primeira quinzena de maio.

Os dados são feitos a partir de ferramenta criada por um grupo de pesquisadores que permite aos gestores estaduais e de hospitais envolvidos no combate à Covid-19 fazer simulações realistas sobre a velocidade com que leitos gerais e de UTI serão ocupados nas próximas semanas. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Os pesquisadores informam que essa estimativa considera que a quantidade de infectados vem duplicando a cada 5,1 dias, o que pode mudar.

A lotação das UTIs duraria mais de dois meses no SUS, onde a maior parte da população é atendida, e cerca de um mês no sistema particular. Isso levando-se em conta que o tempo de internação de pacientes de Covid-19 vem variando de 15 a 21 dias.

