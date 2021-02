Vacina de Oxford reduz transmissão após 1ª dose, diz estudo

Pesquisa afirmou que a taxa de contaminação pode cair em até 67,6% após aplicação inicial do imunizante edit

247 - A vacina desenvolvida em parceria pela Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca pode reduzir a transmissão do novo coronavírus em até 67,6% após a aplicação da primeira dose. Essa foi a conclusão de um estudo feito pelos cientistas da universidade britância. A informação é do portal Terra;

A pesquisa, que ainda vai passar pela revisão de pares antes da publicação em revista científica, levou em conta pela primeira vez os casos assintomáticos e identificou que as pessoas vacinadas têm menos probabilidade de transmitir o vírus, além da proteção de não apresentar sintomas gravaes da doença.

