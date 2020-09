Vacina testada em parceria com o Butantan é segura para idosos, embora menos efetiva do que em jovens

247 - O laboratório chinês Sinovac Biotech informou nesta segunda-feira (7) que sua vacina contra o coronavírus parece ser segura em pessoas mais velhas, embora tenham sido moderadamente mais fracas do que em adultos jovens. Foi o que apontaram resultados preliminares de seus testes em Fase 1 e 2.

A vacina da Sinovac está sendo testada no Brasil na sua Fase 3 em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. Foram trazidas 20 mil doses ao País. Estão sendo aplicadas em até 9 mil voluntários em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. A informação foi publicada no jornal O Globo.

Quatro das nove vacinas que estão nos testes de Fase 3 no mundo são de empresas chinesas.

