Vacinação em Israel já atingiu mais de 20% da população, mas palestinos temem falta de garantias

247 - Israel já vacinou 72% de seus idosos e mais de 20% da população, revelou nesta quinta-feira (14) o diretor do departamento de relações internacionais do Ministério da Saúde, Asher Salmon.

No entanto, o país não apresentou garantias de que toda sua população será vacinada.

Como reportado na Sputnik Brasil, palestinos em Gaza e na Cisjordânia veem com desconfiança o plano do governo, já que o Estado ainda não os assegurou sobre a imunização.

"Especialistas em direitos humanos da ONU apelam a Israel, a potência ocupante, para garantir acesso imediato e equitativo às vacinas contra a COVID-19 para o povo palestino sob ocupação", diz um comunicado publicado no site do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH).

No entanto, palestinos residentes em Jerusalém Oriental terão vacinas fornecidas normalmente.

Israel trabalha com as vacinas da Pfizer e da Moderna. O país é acusado de ter pago um preço acima do mercado para assegurar suas doses.

Em resposta, Salmon rebateu: "O preço da vacina é baixo em comparação com o custo de um lockdown", disse, conforme reportado no Uol.

