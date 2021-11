Variante Ômicron pode já estar no Brasil, diz diretor-presidente da Anvisa

Antonio Barra Torres pediu ainda que o governo federal - como recomendou a Anvisa - proíba a entrada de passageiros vindos do sul da África para "mitigar ou atrasar ao máximo" a chegada da nova variante do coronavírus ao Brasil edit

247 - O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, afirmou nesta sexta-feira (26) à CNN Brasil que a mais nova variante do coronavírus, Ômicron, pode já estar no Brasil.

“Realmente a possibilidade existe, não temos como dizer que é 'zero chance' de já estar no Brasil, que não é possível. A possibilidade de termos algum caso que não tenha sido identificado existe, é uma possibilidade, mas até o momento não existe”, afirma Barra Torres.

O diretor-presidente disse esperar que o governo federal siga a recomendação da agência e proíba a entrada de voos e passageiros oriundos do sul da África, local de origem da Ômicron. "Nossas equipes de portos, aeroportos e fronteiras estavam acompanhando a evolução das notícias, na manhã de hoje oficializamos à Casa Civil com nota técnica orientando sobre a restrição – por enquanto temporária – de voos desses países do Sul da África ou passageiros que fizeram escalas nesses voos. Esperamos que essa medida seja acatada ainda hoje pelos ministérios da Casa Civil, da Justiça, da Saúde e Infraestrutura, que são os ministérios que assinam as portarias de fronteiras".

O objetivo, de acordo com Barra Torres, é "mitigar ou atrasar ao máximo" a chegada da nova cepa ao Brasil. “É importante que a população se conscientize que a pandemia ainda não acabou, o apito final deste jogo ainda não foi dado. Nós temos sim uma cultura vacinal muito forte, temos milhões de pessoas aderindo voluntariamente à vacinação. Se a vacinação fosse um candidato e a eleição fosse hoje, a vacina venceria em primeiro turno, o candidato do momento é a vacina.Temos como evitar mantendo uma cultura de vacinação forte".

