Vírus volta a avançar na Europa e países adotam mais restrições com novas quarentenas

França, Espanha, Reino Unido e Alemanha voltaram a registrar crescimento de novos casos e, as autoridades aguardam uma segunda onda da pandemia. Os governos estão exigindo que cidadãos que foram passar férias em áreas de risco cumpram período de isolamento ao voltar

247 - A pandemia volta a ter força no continente europeu. Países como França e Alemanha voltaram a registar aumento de casos e decidiram retornar a quarentena em algumas regiões.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o temor de uma segunda onda de pandemia do novo coronavírus cresce na Europa diante do persistente aumento de casos em países como França, Espanha, Reino Unido e Alemanha, que nos últimos dias registraram um ritmo médio de expansão de mais de mil novas infecções a cada 24 horas.”

A matéria ainda acrescenta que “após o retorno de uma aparente normalidade no começo do verão em muitos países, novos fechamentos foram determinados para controlar os casos de covid-19, doença que já matou 761.612 pessoas e infectou mais de 21 milhões no mundo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.”

