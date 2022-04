Xangai coloca 26 milhões de pessoas em lockdown apesar de casos de Covid-19 em queda

Governo ampliou o lockdown para partes do leste da cidade e prorrogou até novo aviso as restrições que terminariam nesta terça-feira edit

Reuters - As autoridades chinesas estenderam nesta terça-feira um lockdown em Xangai para abranger todos os 26 milhões de pessoas da cidade, apesar da crescente irritação com as regras de quarentena no centro financeiro chinês, onde os últimos resultados mostram apenas 268 casos diários sintomáticos de Covid-19.

Em um grande teste da estratégia de tolerância zero da China para eliminar o novo coronavírus, o governo ampliou o lockdown para partes do leste da cidade e prorrogou até novo aviso as restrições nos distritos ocidentais que terminariam nesta terça-feira.

O lockdown mais amplo ocorreu depois que os testes mostraram que os casos assintomáticos de Covid-19 aumentarem para mais de 13.000. Os casos sintomáticos caíram na segunda-feira para 268, ante 425 no dia anterior.

À medida que um número crescente da população compartilhava comentários e vídeos nas mídias sociais expressando frustração com o lockdown geral, as autoridades não mostravam sinais de hesitação.

"A prevenção e o controle da epidemia em Xangai estão no estágio mais difícil e crítico", disse Wu Qianyu, autoridade da comissão municipal de saúde, em um briefing. "Precisamos aderir à política geral de liberação dinâmica sem hesitação, sem vacilar."

A política de quarentena de Xangai foi criticada por separar as crianças dos pais e colocar casos assintomáticos entre aqueles com sintomas. Wu não comentou o alvoroço sobre as separações familiares. Na segunda-feira, ela insistiu que as crianças com resultado positivo deveriam ser mantidas separadas.

