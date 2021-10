Acuados, senadores governistas articulam reação ao relatório final da CPI da Covid

Parlamentares governistas deverão insistir na atuação de Estados e municípios no enfrentamento à pandemia, levando o assunto para as Assembleias Legislativas estaduais edit

247 - A proximidade da data de apresentação do relatório final da CPI da Covid, marcada para a próxima a semana, provocou a reação dos senadores que integram a base governista no colegiado. De acordo com a Coluna do Estadão, de O Estado de S. Paulo, os parlamentares deverão insistir na atuação de Estados e municípios no enfrentamento à pandemia, levando o assunto para as Assembleias Legislativas estaduais.

Nesta linha, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) viajou até Natal (RN) para acompanhar uma sessão da CPI potiguar que ouviria o secretário-geral do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas.Gabas, que é tratado como investigado, conseguiu o direito de permanecer em silêncio e a viagem do parlamentar acabou se mostrando infrutífera.

“Estreitamos laços e vamos buscar a verdade sobre os respiradores negociados pelo Consórcio Nordeste”, disse Giro. “Vamos pedir o compartilhamento do que puder ser compartilhado sobre o caso”, completou.

