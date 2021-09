Alessandro Vieira pede que CPI chame ex de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, para depor

Ex-mulher de Bolsonaro, que comandava o esquema das rachadinhas nos gabinetes dos filhos, aparece em conversas com o suposto lobista da Precisa, Marconny Faria. Segundo a CPI, Ana Cristina chegou a interceder pela nomeação de aliados dele e está na mira do MP do Rio edit

247 - O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu para que a CPI da Covid chame para depor a advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Ela comandava o esquema de rachadinha nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro antes de Fabrício Queiroz assumir a função.

Ana Cristina aparece em conversas com o suposto lobista da Precisa Marconny Faria, que faltou duas vezes à CPI, apesar de convocado, nesta semana. Ainda segundo a CPI, Ana Cristina chegou a interceder pela nomeação de aliados do lobista, além de estar na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro.

“Considerando a existência de diálogos que apontam, em tese, para a atuação da senhora Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa do presidente Bolsonaro, na intermediação de interesses de lobistas diante de autoridades públicas, apresentei à CPI o requerimento para sua convocação”, justificou o senador no Twitter.

Nesta quinta-feira (3), reportagem de Guilherme Amado, do Metrópoles, trouxe entrevista com Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, ex-funcionário da família Bolsonaro, que revelou detalhes sobre o esquema da rachadinha. Ele próprio devolvia 80% de seu salário à patroa, Ana Cristina, e era obrigado a morar com ela em sua mansão.

September 3, 2021