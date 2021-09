Alvo da CPI, Prevent Senior diz que denúncias sobre mortes em estudo com cloroquina são 'fake news'

Operadora de saúde usou o Twitter para dizer que as denúncias são "infundadas" e que irá "tomar todas as medidas judiciais cabíveis” ao assunto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Acusada de conluio com Jair Bolsonaro (Sem partido), a Prevent Senior classificou como “fake news” as denúncias sobre manipulação em estudo com o uso da cloroquina contra a Covid-19 e disse que “tomará todas as medidas judiciais cabíveis” contra o grupo de médicos que tornou público as supostas irregularidades.

“Estranhamente, antes de as acusações serem levadas à comissão do Senado, uma advogada que representa esse grupo de médicos insinuou que as denúncias não seriam encaminhadas se um acordo fosse celebrado. Devido à estranheza da abordagem, a Prevent Sênior tomará todas as medidas judiciais cabíveis”, diz a “nota à imprensa e a quem possa interessar” publicada no Twitter.

Confira o Twitter da Prevent Senior sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Nota à imprensa e a quem possa interessar. pic.twitter.com/S6KTo7s906 — Prevent Senior (@preventsenior) September 16, 2021

Leia a íntegra da reportagem na Fórum.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE