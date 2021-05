Aras manda à CPI da Covid investigações no STJ contra cinco governadores e Witzel

O PGR, Augusto Aras, enviou à CPI da Covid um levantamento das investigações sobre gastos dos governos estaduais com a pandemia que estão em curso no STJ, com objetivo de tirar o foco do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou à CPI da Covid um levantamento das investigações sobre gastos dos governos estaduais com a pandemia que estão em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os governadores citados estão o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); Rui Costa (PT) da Bahia; Hélder Barbalho (MDB) do Pará; Wilson Lima (PSC) do Amazonas; e procedimentos preliminares envolvendo os governos de Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, e João Doria (PSDB), em São Paulo.

Com isso, o governo Jair Bolsonaro dá um passo no sentido de tirar o foco dele na investigação da comissão do Senado, colocando os parlamentares para a investigação de governadores.

O ofício de Aras foi enviado ao presidente da comissão, Omar Aziz (PSD), e foi elaborado com auxílio da subprocuradora-geral, Lindôra Araújo, que pode ser convocada para depor na CPI - contra a vontade do PGR.

