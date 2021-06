“Arrancar máscara de criança é motivo para o impeachment do Bolsonaro”, diz Lula

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “arrancar máscara de criança é motivo para o impeachment do Bolsonaro”, ao se referir à cena desta quinta-feira na qual ele pega uma criança no colo durante viagem ao Rio Grande do Norte e arranca a máscara. Lula falou sobre o assunto em sua entrevista ao programa "Sexta-feira 13h", que estreou nesta sexta (25) na tvPT e foi transmitido ao vivo pela TV 247. No programa de estreia, Lula concedeu entrevista ao jornalista Paulo Moreira Leite, da TV 247, com apresentação da presidenta do PT Gleisi Hoffmann.

“Bolsonaro está cavando sua própria cova porque está cometendo erros absurdos", disse Lula. Ele disse que “Bolsonaro não tem respeito pelos jovens nem pelos velhos, nem pelos índios, não tem repeito pelos negros nem pelos trabalhadores e agora não tem respeito pelas crianças”. E que “se a CPI precisava de um crime de Bolsonaro para propor a cassação, está feito, porque a imagem é mais forte que tudo”.

Veja a cena em que Bolsonaro arranca a máscara da criança de colo, que correu o mundo:

