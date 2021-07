Bela Megale: CPI tem estratégia para chegar a Jair Bolsonaro e filhos

247 - "As perguntas do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL) já dão a senha. Senadores da comissão traçaram uma estratégia para tentar chegar ao presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, em especial o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), por meio das empresas envolvidas na investigação", escreve a colunista do Globo Bela Megale.

A jornalista destaca também que entraram na mira da CPI nomes próximos ao clã, como o do advogado Frederic Wassef. Os senadores suspeitam que Wassef e outras pessoas ligadas aos Bolsonaro podem ser o elo entre essas companhias e a família do titular do Palácio do Planalto.

"Hoje um dos principais focos da CPI é se debruçar sobre as quebras de sigilo da Precisa Medicamentos e das organizações sociais que atuam em hospitais do Rio de Janeiro. O objetivo é encontrar, em meio a esses dados, conexões com o clã Bolsonaro. Para isso, os senadores avaliam, inclusive, usar as duas semanas do recesso parlamentar para fazer diligências no Paraguai e no Rio de Janeiro".

"Os parlamentares também planejam pedir as quebras de sigilo de Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro".

