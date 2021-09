Bolsonaro cometeu sete crimes na pandemia, dizem juristas em parecer enviado à CPI da Covid

De acordo com documento entregue por juristas à CPI da Covid, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, o crime de prevaricação e crimes contra a humanidade edit

247 - Um grupo de juristas liderado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior entregou nesta terça-feira (14) à CPI da Covid um parecer que lista crimes cometidos por Jair Bolsonaro e integrantes do governo na gestão da pandemia.

De acordo com o documento, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, o crime de prevaricação e crimes contra a humanidade. O documento foi entregue ao relator Renan Calheiros (MDB-AL) e deve embasar juridicamente o relatório. Outros grupos de juristas também serão ouvidos pelos senadores nos próximos dias, informa O Globo.

O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, também cometeu crimes passíveis de penalidade de acordo com a lei. Também o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, o ex-secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, e a ex-secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, cometeram delitos.

