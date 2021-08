“Bolsonaro passou tantos anos no Parlamento e não aprendeu nada", diz Omar Aziz

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, rebateu as críticas de Jair Bolsonaro à comissão e, em particular, ao relator senador Renan Calheiros (MDB-AL). Durante a sessão desta quarta-feira (4), que ouve ex-assessor do Ministério da Saúde, coronel Marcelo Blanco, Aziz afirmou que Bolsonaro “passou tantos anos no Parlamento e não aprendeu nada”.

A declaração de Aziz foi em resposta a afirmação de Bolsonaro que disse que a “turma” da dupla “tentou fraudar, comprar de forma superfaturada”, sem especificar o suposto objeto de compras pelos membros da CPI.

“O que você pode esperar de Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues, Omar Aziz? A intenção deles é só desgaste. Quem tentou fraudar, comprar de forma superfaturada foi a turma do Renan e do Aziz. Os três não querem apurar R$ 40 milhões que Carlos Gabbas gastou para comprar respiradores e não ganhou um sequer”, disse Bolsonaro a apoiadores.

Aziz pediu que o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) converse com Bolsonaro e classificou o ataque como “uma piada de mau gosto”.

“O próprio senador Marcos Rogerio sabe da minha emenda, quando você estiver com o presidente explique para ele. Passou tantos anos no Parlamento e não aprendeu nem isso. É uma perda de tempo”, disse o senador.

