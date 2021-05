Braga Netto diz que laboratório do Exército fabricou cloroquina por ordem de Mandetta

247 - Um ofício do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, apresentado pela CPI da Covid nesta terça-feira (18) mostra, segundo Braga, que a comissão do Laboratório Químico Farmacêutico do Exército recebeu do Ministério da Saúde, à época sob a gestão de Luiz Henrique Mandetta, orientação para fabricar, em março de 2020, cloroquina e hidroxicloroquina.

Segundo reportagem da revista Veja , Braga Netto disse ainda que o laboratório ficou encarregado de entregar os medicamentos ao Ministério, e que possui o registro válido na Anvisa sobre a cloroquina — remédio que até o momento não tem eficácia comprovada no tratamento contra a Covid.

O documento revelado hoje pela CPI da Pandemia é datado da quarta-feira passada (12) e, segundo reportagem, desde o início da CPI no Senado o site do Exército excluiu a reportagem “Laboratório Químico Farmacêutico do Exército intensifica a produção de cloroquina”, onde não cita o Ministério da Saúde. Na matéria, o Exército diz que "fez tudo por conta própria”.

