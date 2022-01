'Capitã Cloroquina' aciona o STF contra cúpula da CPI da Covid

Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde acusa os senadores por violação de sigilo funcional, perseguição e discriminação edit

247 - A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “capitã cloroquina”, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra os integrantes da CPI da Covid. De acordo com o jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, Mayra alega que o presidente do colegiado, senador Omar Aziz, o vice, Randolfe Rodrigues e o relator, Renan Calheiros, teriam incorrido em suposta violação de sigilo funcional.

Ela também diz ter sido alvo de ‘discriminação’ e ‘perseguição’ por defender o uso do tratamento precoce, que faz uso de medicamentos sem eficácia cientifica comprovada contra a Covid-19. A petição cloroquina foi apresentada ao STF na sexta-feira (7).

“Ao atribuir suposta violação de sigilo funcional aos senadores que integravam a cúpula da CPI, Pinheiro cita a divulgação de um conteúdo de seu e-mail em que sugeria a autoridades de Portugal a adoção do chamado ‘tratamento precoce’”, destaca a reportagem.

O relatório final da CPI sugeriu o indiciamento de Mayra Pinheiro pelos crimes de epidemia, prevaricação e crime contra a humanidade.

