Clube Militar diz que CPI da Covid “é a treva no Brasil” e vira piada nas redes: “inúteis”

Uma suposta nota emitida pelo Clube Militar condena a implantação da CPI do Senado e sai em defesa de Jair Bolsonaro. ““O Brasil é a Pátria do evangelho! Natural, portanto, que o poder das trevas queira destruir nossa Nação”, diz comunicado edit

Veja a repercussão:

Com quase 400 mil mortes no país o Clube Militar vem se posicionar contra a CPI? "Poder das trevas" é esse governo genocida. Dizer que o STF proibiu Bolsonaro de trabalhar é uma afronta à inteligência do povo brasileiro. Tomam vacina escondidos, mas mentem na cara dura. — Ivan Valente (@IvanValente) April 29, 2021





Bom dia pra você, que acordou vendo “clube militar” nos trending topics.

Defendendo o Exército do caos na saúde?

Propondo formas de proteger a Amazônia?

Não.

Defendendo a gestão bolsonarista, atacando imprensa e STF e pedindo golpe.

Em país sério, isso daria cadeia. pic.twitter.com/nxUzxIqI6K April 29, 2021

Clube militar= desperdício de dinheiro público! — Prudêncio (@SPrudencio10) April 29, 2021

Clube militar deveria ser o clube das mamatas — Keke Figueirêdo (@Saintfigueiredo) April 29, 2021

Boa noite Clube Militar pic.twitter.com/Hw1OWS59rY — Karl Marx Debochado 🚩🚩🚩 (@KarlDebochado) April 29, 2021

