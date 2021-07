Com ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil, Heinze deve se tornar titular da CPI da Covid

247 - Com a provável ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI), membro titular da CPI da Covid, para a Casa Civil de Jair Bolsonaro, o senador Luís Carlos Heinze (PP-RS), suplente da comissão, deve assumir a vaga do colega, de acordo com a CNN Brasil.

“Eu já o substituía porque ele não era muito presente na comissão. Cheguei a ficar dez dias no lugar dele e votar no lugar dele. Eu conversei com a Daniella (Ribeiro, líder do PP no Senado) e agora fico de vez na vaga", declarou Heinze nesta quarta-feira (21).

O senador gaúcho é um ferrenho defensor do governo federal na CPI da Covid e a voz mais ativa na defesa do suposto tratamento precoce contra a Covid-19, que tem sua ineficácia comprovada pela ciência.

Daniella Ribeiro não se manifestou sobre a declaração de Heinze.

