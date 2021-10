Confiante, base bolsonarista acredita que Aras irá arquivar denúncias contra Bolsonaro até o final do ano

Segundo o senador Jorginho Mello, a chance de Bolsonaro ser acusado por Aras é "zero" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Jorginho Mello (PL-SC), que integra a base governista de Jair Bolsonaro (sem partido) na CPI da Covid, acredita que o procurador-geral da República, Augusto Aras, vai arquivar as acusações contra o mandatário "até o final do ano". A informação é do portal UOL.

Por 7 votos a 4, a CPI da Covid aprovou nesta terça-feira o relatório final do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que aponta Bolsonaro como um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia no país. O documento sugere o indiciamento de 78 pessoas, entre os quais o presidente, e duas empresas por crimes cometidos durante a pandemia.

Segundo o senador Jorginho Mello, a chance de Bolsonaro ser acusado por Aras é "zero".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247

PUBLICIDADE