CPI aprova convocação de Karina Kufa, advogada de Bolsonaro

Vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, avalia que o depoimento da advogada "pode esclarecer sua participação e de outros personagens do seu círculo de amizades nas negociações envolvendo contratos com o Ministério da Saúde"

247 - A CPI da Covid aprovou o requerimento de convocação da advogada de Jair Bolsonaro, Karina Kufa. De acordo com o vice-presidente do colegiado e autor do requerimento de convocação, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ela está sendo convocada não por ser advogada do ex-capitão, mas pelas relações que possui com pessoas suspeitas de estarem envolvidas nas irregularidades investigadas pela comissão.

“O depoimento da advogada Karina Kufa é de extrema importância para os trabalhos desta CPI, uma vez que pode esclarecer sua participação e de outros personagens do seu círculo de amizades nas negociações envolvendo contratos com o Ministério da Saúde”, disse Randolfe.

Ainda segundo o parlamentar, “no depoimento de Ricardo Santana, esta Comissão Parlamentar de Inquérito trouxe luz a um esquema de corrupção no Ministério da Saúde. A pasta foi transformada em um verdadeiro balcão de negócios, que segue atuando mesmo diante da maior crise sanitária de todos os tempos”.

