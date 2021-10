CPI aprova requerimento para novo depoimento de Queiroga

Apoie o 247

247 e Reuters - A CPI da Covid no Senado aprovou nesta quinta-feira (7) a nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar depoimento ao colegiado.

A data do depoimento ainda não foi definida e será agendada pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Os senadores vão inquirir Queiroga sobre a mudança repentina na pauta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que discutiria hoje a análise de um estudo de especialistas contrário ao uso da cloroquina como remédio contra Covid.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que o titular da pasta não respondeu a um requerimento aprovado pela CPI. De acordo com o pedido, Queiroga teria 48 horas para prestar informações sobre o Plano Nacional de Imunizações para 2022.

“Ele não respondeu. Tenho dúvida de quanto tempo Marcelo Queiroga ainda ficará no Ministério da Saúde. Ele está cada vez mais se “pazuellando”, cada vez mais parecido com [o ex-ministro da Saúde Eduardo] Pazuello. O negacionismo continua ocorrendo", completou o vice presidente da CPI.

Randolfe ainda disse que a comissão não descarta a ida de Queiroga à comissão. “Ainda temos duas semanas”, afirmou.

Já Aziz criticou a postagem do ministro falando que pegou Covid, mesmo após vacinado, colocando dúvidas sobre a eficácia da vacinação.

“Ministro Queiroga, se o senhor passou 15 dias nos EUA e já estava aqui no Brasil é porque teve oportunidade de tomar a vacina e por isso que o senhor está vivo. Infelizmente as quase 600 mil pessoas que morreram foi por causa do tratamento precoce que a Conitec não está discutindo”, apontou Aziz.

Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros. Agradeço a todos que estão torcendo por mim 🙏🏼 Estou sem sintomas e logo logo estarei de volta 🇧🇷 October 1, 2021

"O senhor presidente da República se reuniu anteontem com o senhor (Eduardo) Pazuello (ex-ministro da Saúde) e com o senhor general (Luiz Eduardo) Ramos (ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência) e mandou a ordem para o senhor ministro Marcelo Queiroga: 'tira da pauta, não vota'", disse o senador Randolfe Rodrigues.

"Eu não tenho conhecimento de uma intervenção tão absurda no âmbito do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde quanto essa", acrescentou.

O presidente Jair Bolsonaro defende frequentemente o que chama de "tratamento precoce" com medicamentos já provados ineficazes contra a Covid-19, como hidroxicloroquina e ivermectina, e levou a defesa desses remédios pra o discurso que fez à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, no mês passado.

"Ou a gente toma essa providência (convocar Queiroga) ou ano que vem vai ter programação nacional de imunização com cloroquina, ao invés de programação nacional de imunização com vacina", disse Randolfe.

"O senhor presidente da República interveio porque considerou que essa resolução que nós acabamos de ler seria uma derrota. Olha qual é a bandeira do governo Bolsonaro, é a cloroquina. Então considero inevitável a vinda do senhor Queiroga a essa CPI."

A CPI também aprovou requerimento dando prazo de 24 horas para que a Conitec ecaminhe aos senadores o parecer que seria votado nesta quinta, assim como as razões que levaram à retirada dele da pauta.

O Ministério da Saúde não respondeu de imediato a pedidos de comentários sobre a nova convocação de Queiroga. A pasta e a Presidência da República também foram procuradas para comentar as afirmações de Randolfe, mas tampouco responderam de imediato.

