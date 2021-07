CPI da Covid-19 vai criar ouvidoria para receber denúncias

As informações serão centralizadas por Renan Calheiros edit

247 - A CPI da Covid-19 vai lançar na próxima semana uma ouvidoria para receber denúncias de irregularidades no combate à epidemia e na aquisição de vacinas e outros insumos da área da saúde.

O governo genocida tem tudo para ficar preocupado. As informações serão centralizadas no gabinete do relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

