CPI da Covid entra na reta final com expectativa de relatório que apontará crimes de Bolsonaro

247 - A semana começa com a expectativa de que o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, apresente o texto final do relatório na quinta-feira (23), no qual deve responsabilizar Bolsonaro por crimes comuns, como charlatanismo e epidemia; de responsabilidade, em particular contra a saúde pública e por prevaricação; e possivelmente pelo crime de genocídio contra indígenas.

A CPI tem confirmados para esta semana dois depoimentos. Na terça-feira (21), o ministro Wagner Rosário, da CGU (Controladoria-Geral da União), e, no dia seguinte, o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. Também existe a possibilidade de os senadores ouvirem na quinta-feira (23) o diretor da Precisa Medicamentos Danilo Trento. Nesse caso, a apresentação do relatório final seria adiada, informa a Folha de S.Paulo.

Depois da aprovação do relatório final com as denúncias de crimes de Jair Bolsonaro, caberá ao Ministério Público e ao Legislativo, no caso de impeachment, avaliar se as provas apresentadas pela CPI são suficientes para que sejam dados novos passos contra o ocupante do Palácio do Planalto.

Caso o relatório da CPI aponte que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliar se pauta ou não a votação de abertura de um processo de impeachment.

