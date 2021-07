CPI da Covid fará sessão secreta no Rio para receber denúncias de Witzel

Já confirmaram presença no Rio o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator Renan Calheiros (MDB-AL). O ex-governador Wilson Witzel (PSC) afirmou à comissão que fará revelações “graves” sobre o caso do porteiro que citou Jair Bolsonaro nas investigações sobre o caso Marielle Franco edit

Agenda do Poder - A CPI da Covid realizará no Rio, na próxima sexta-feira, 09/07, sessão secreta para ouvir o ex-governador Wilson Witzel. O depoimento, designado com diligência, terá a participação dos principais senadores da comissão. Já confirmam presença no Rio o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (rede-AP); e o relator Renan Calheiros (MDB-AL).

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC) afirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito que fará revelações “graves” sobre o caso do porteiro que citou o presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre o assassinato vereadora Marielle Franco, em 2018. Bolsonaro e um dos principais suspeitos pelo crime, Ronnie Lessa, tem casa no mesmo condomínio, na capital fluminense.

Witzel prometeu ainda revelar um esquema político de controle dos hospitais federais do Rio, que teria, segundo ele, participação do senador Flávio Bolsonaro, que já acionou seus advogados para processá-lo pela declaração.

