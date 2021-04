CPI da Covid pode convocar ex-ministro da Defesa para explicar produção de cloroquina pelo Exército

247 - A CPI da Covid cogita convocar o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva para depor como testemunha.

O depoimento do general pode esclarecer sobre a ordem de Jair Bolsonaro determinando a ampliação de cloroquina no país pelo Laboratório Químico do Exército.

A ordem de produzir o remédio não tem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. contou com o aval do então comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Foram gastos R$ 1,1 milhão de recursos públicos com a empreitada.

