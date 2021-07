CPI da Covid quer ouvir Braga Netto mais para frente

A CPI pretende deixar claro que o interesse está menos no papel do general como ministro e mais na atuação como palaciano. Se Braga Netto fosse convocado agora, como defenderam alguns parlamentares, poderia parecer uma reação ao estremecimento da relação entre Congresso e Forças Armadas edit

247 - A CPI da Covid deve avançar com cautela sobre o ministro da Defesa, Braga Netto. De acordo com senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito é deixar para colher o depoimento do general mais para frente.

Segundo a Coluna do Estadão, a CPI pretende deixar claro que o interesse está menos no papel dele como ministro e mais na atuação como palaciano.

Se Braga Netto fosse convocado agora, como defenderam alguns parlamentares, poderia parecer mera reação ao estresse com as Forças Armadas na semana passada.

O ministro terá de ir à Câmara para explicar a nota, em tom de ameaça, contra o trabalho realizado pela CPI da Covid no Senado. De acordo com a nota, assinada por Braga Netto e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, "as Forças Armadas não aceitarão ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro".

O texto foi um ataque ao presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), após o parlamentar dizer que há muitos anos "o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo".

