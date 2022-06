CPI da Covid: Rosa Weber arquiva procedimento contra Ricardo Barros

Apoie o 247

247 - A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou um procedimento que foi aberto para apurar o pedido de indiciamento do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), feito pela CPI da Covid no Senador.

A CPI acusa Barros de favorecer a contratação de empresas privadas dentro do governo federal durante a pandemia da Covid-19.

Segundo o despacho desta sexta-feira, 17, não há "base empírica" para o oferecimento da denúncia. "No caso concreto, uma vez que a Procuradoria-Geral da República afirma inexistir, no caderno investigativo, base empírica para o oferecimento de denúncia contra o parlamentar indiciado, há que se acolher o pedido de arquivamento formulado pelo Parquet", diz a ministra no documento. (Com informações do jornal O Globo).

