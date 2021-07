CPI da Covid: sessões estão suspensas desde esta sexta e serão retomadas em 3 de agosto

Sputnik - A Comissão Parlamentar de Inquérito vai entrar em recesso e retomar as atividades no dia 3 de agosto. A CPI acompanha o período de recesso do Senado -durante as férias parlamentares, as comissões não podem ter reuniões.

Durante o período do recesso, de 18 a 31 de julho, os senadores não vão a Brasília, mas continuarão a analisar documentos a partir de seus estados. A próxima sessão da CPI acontecerá em 3 de agosto, terça-feira.

No dia 6 de julho, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), havia dito que os trabalhos da comissão seguiriam mesmo durante o recesso. Na ocasião, ele afirmou que "não dá para tirar férias com pessoas sendo vítimas da Covid-19 no Brasil", mas os membros da comissão acabaram por concordar com o recesso.

Na quarta-feira (14), também foi anunciada, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais três meses.

A CPI da Covid teve seu início no dia 27 de abril e o prazo final para sua conclusão era até 7 de agosto, mas com os escândalos envolvendo supostas irregularidades na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde, os senadores pediram sua prorrogação.

