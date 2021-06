CPI transforma Pazuello, Queiroga, Ernesto e Wizard em investigados. Confira a lista

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), divulgou os nomes das 14 pessoas que passaram da condição de testemunhas para investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Alguns deles são Marcelo Queiroga, ministro da Saúde; Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores; Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde; Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secom; Carlos Wizard, empresário e suposto integrante do "gabinete paralelo"; e Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde e conhecida como "capitã cloroquina".

Também fazem parte dos investigados Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência e suposto membro do "gabinete paralelo"; Nise Yamaguchi, médica defensora da cloroquina; Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde; e Paolo Zanotto, virologista defensor da cloroquina e suposto integrante do "gabinete paralelo".

Completam a lista Francieli Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização; Marcellus Campêlo, ex-secretário de Saúde do Amazonas; Luciano Dias Azevedo, anestesista da Marinha apontado como autor de proposta para alterar a bula da cloroquina, sem comprovação científica para o tratamento contra a Covid-19; e Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde.

Em coletiva de imprensa, o relator Renan disse que "a CPI já juntou muitas provas" sobre crimes cometidos pelo governo Bolsonaro na pandemia. Antes, na CPI, o parlamentar criticou a imunidade de rebanho defendida por Bolsonaro nesta quinta-feira (17) em sua live semanal. "É uma reiteração do crime. Ele não pode chegar a tamanha irresponsabilidade", disse o emedebista no Senado.

Saiu a lista dos investigados pela CPI: Weintraub, Wajngarten, Pazuello, Mayra, Nise, Wizard, Zanotto, Ernesto… pic.twitter.com/QmY4soqfzn — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) June 18, 2021

Confira a lista:

Ernesto Araújo (ex-ministro de Relações Exteriores);

Marcelo Queiroga (ministro da Saúde);

Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde);

Fábio Wajngarten (ex-secretário de Comunicação Social);

Mayra Pinheiro (secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde);

Nise Yamaguchi (médica defensora da cloroquina);

Carlos Wizard (empresário que aconselhou Pazuello);

Paolo Zanotto (médico defensor da cloroquina);

Arthur Weintraub (ex-assessor especial da Presidência da República);

Marcellus Campêlo (ex-secretário de Saúde do Amazonas);

Elcio Franco (ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde);

Francieli Fantinato (coordenadora do Programa Nacional de Imunização);

Elio Angotti Neto (secretário do Ministério da Saúde);

Luciano Dias Azevedo (tenente-médico que preparou minuta para mudar bula da cloroquina).

