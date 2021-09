CPI: defesa diz que Marcos Tolentino deu entrada em hospital às 15h41, mas ele gravou entrevista à noite

247 - O empresário Marcos Tolentino, que alegou estar internado para não comparecer à CPI da Covid no Senado como depoente nesta quarta-feira (1), concedeu uma entrevista na noite desta terça-feira (31) ao site O Antagonista .

Tolentino não compareceu à sessão, alegando ter sofrido , antes de embarcar para Brasília, “grave mal-estar, sendo socorrido no pronto atendimento do Hospital Sírio Libanês em São Paulo”. Sua defesa informou que ele teria dado entrada no hospital às 15h41 e que estaria com sequelas da Covid-19.

“Ontem, O Antagonista marcou e fez uma entrevista com Tolentino e, antes da gravação, enviou questionamentos específicos sobre o caso envolvendo a FIB Bank. Por volta das 16h40, o empresário comentou por áudio que estava num consultório, mas não deu detalhes. Disse que estava preparando a documentação e marcou a entrevista para o início da noite. Pouco antes das 20h, Tolentino iniciou a gravação por vídeo, via celular, para o programa Papo Antagonista. A entrevista foi interrompida após 14 minutos, por problemas na transmissão. Em seguida, ele retomou o contato e foi questionado sobre o alcance da procuração que possui em nome da Benetti Prestação de Serviços”, relatou o site.

PUBLICIDADE

Os senadores querem ouvir Tolentino devido à suspeita de que seja um sócio oculto da FIB Bank Garantias, empresa usada pela Precisa Medicamentos para oferecer uma carta de fiança ao Ministério da Saúde em negociação para a compra da vacina indiana Covaxin.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE