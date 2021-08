Depoimento de motoboy é suspenso e CPI da Covid-19 se reúne para votar requerimentos

247 - A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, de autorizar o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva a não comparecer ao depoimento na CPI da Covid-19 marcado para esta terça-feira (31) fez o colegiado mudar a sua agenda. Agora, os senadores vão votar requerimentos ao invés de ouvir o motoboy da VTCLog que fez um saque de 4,7 milhões de reais.

Com salário de aproximadamente 2 mil reais, Ivanildo teria sacado 4,7 milhões de reais e foi o responsável por quase 5% da movimentação financeira atípica da operadora de logística nos últimos dois anos.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, mostrou-se surpreso com a decisão. "É que o STF, em decisão inédita, deu direito ao depoente, se quiser, de não comparecer".

No lugar de Ivanildo, a alternativa da cúpula da CPI era ouvir o CEO da VTCLog, Andréia Lima, convocada na noite desta segunda-feira (30) para depor. Em nota divulgada na manhã desta terça-feira (31) a empresária alegou ter uma “agenda prévia de viagem” para não comparecer à oitiva, conforme informações da coluna Radar, da Veja.

A CPI quer saber mais informações sobre movimentações milionárias em espécie feitas pela VTCLog, empresa responsável por fazer a logística de medicamentos e vacinas para o Ministério da Saúde. A comissão está em posse de Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que investiga as movimentações.

A VTCLog foi contratada em 2018 durante a gestão de Ricardo Barros (Progressistas-PR) no Ministério da Saúde. A empresa entrou na mira da CPI sob suspeita de superfaturamento de R$ 16 milhões em contratos com o ministério.

Leia a nota da VTCLog na íntegra:

A VTCLog pontua que, a decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes Marques, reforça o papel desempenhado pelo funcionário Ivanildo Gonçalves da Silva, uma vez que o mesmo apenas realiza serviços de deslocamento, incluindo diligências bancárias, atos que são necessários à administração da empresa, não desempenhando, dessa forma, nenhuma função que possa colaborar com as investigações da CPI da Covid-19.

A CEO Andréia Lima está à disposição para contribuir com os trabalhos da CPI, mas devido à agenda prévia de viagem relacionada a logística de distribuição das vacinas, não poderá comparecer à Comissão nesta terça-feira (31).

Entretanto, o recebimento desta convocação específica foi feito, após as 22h desta segunda, às vésperas de tarefas inadiáveis que exigem a sua presença na capital paulista para, entre outros compromissos gerenciar todos os lotes recém-chegados de vacinas e, impreterivelmente hoje, definir sobre a contratação de tecnologia para transporte da Pfizer a – 70 graus dentro dos prazos e necessidades do PNI do Ministério da Saúde.

Andréia Lima tem pleno respeito aos trabalhos da CPI, de modo que sempre esteve e está à disposição de convocação prévia que observe o prazo regimental que se aplica a todo e qualquer cidadão.

