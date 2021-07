Eliziane Gama ‘aconselha’ diretora da Precisa: você é jovem, não se deixe ser manipulada por grandes figurões

Senadora expõe com clareza a série de inconsistências na negociação da Precisa com o Ministério da Saúde para a venda da Covaxin. “É um contrato bilionário para um risco altíssimo, por uma empresa que nunca tinha trabalhado com vacinas antes” edit

247 - A exposição da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) durante o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos, à CPI da Covid, chamou atenção pela clareza na relação de inconsistências durante as negociações entre a empresa e o Ministério da Saúde para a venda da vacina indiana Covaxin.

“Uma empresa que nunca tinha trabalhado com vacina e resolve trabalhar com vacina agora, em um momento em que tanta gente está morrendo por falta de vacina”, observou a senadora. “É um contrato bilionário para um risco altíssimo”, apontou ainda. Eliziane lembrou, por exemplo, que não havia comprovação de eficácia nem da agência de saúde indiana para uso da Covaxin durante as negociações do imunizante.

A senadora perguntou onde estava a segurança jurídica para se fazer uma negociação tão alta (de R$ 1,6 bilhão). Emanuela responde que são riscos que a companhia - através das orientações técnicas recebidas - resolveu tomar. A senadora também mostrou documentos da Anvisa que mostravam como a Precisa estava pressionando a agência sanitária pela aprovação, ao contrário do que disse Emanuela Medrades.

Ao tratar da contradição das datas dos documentos - Emanuela diz que a primeira invoice foi enviada ao Ministério da Saúde no dia 22 de março, contrapondo os depoimentos do servidor Luis Ricardo Miranda e do consultor técnico da pasta Willim Santana, e até mesmo do coronel Élcio Franco, ex-secretário executivo da Saúde -, a senadora pediu ainda uma perícia independente (e não paga pela Precisa, como a que já foi feita) para verificar o link do aplicativo Dropbox a fim de averiguar o histórico dos documentos.

Por fim, Eliziane Game saudou o acordo feito pela depoente com os senadores , ao se comprometer a falar caso a sessão fosse adiada para esta quarta-feira, como acabou acontecendo. “Você firmou o acordo que fizemos de falar hoje à CPI, mas eu lamento. Você é uma jovem, tem só 29 anos, e a gente percebe claramente que você é uma menina muito competente. Você tem um grande futuro pela frente. Não se deixe ser manipulada ou instrumentalizada por grandes figurões que possam utilizar da sua boa-fé para participar de grandes esquemas de corrupção que é o que nós estamos acompanhando aqui”, concluiu a senadora.

