Ex-paciente da Prevent revela que médica alterou prontuário para dar "bomba de morfina" e desligar equipamentos

247 - Em depoimento à CPI da Covid, nesta quinta-feira (7), Tadeu Frederico Andrade, paciente da Prevent Senior, afirmou que a operadora enviou 'kit Covid' a ele por motoboy, após uma teleconsulta. De acordo com o depoente, uma doutora identificada como Daniela de Aguiar alterou o prontuário dele. Ele também disse que estava com covid quando fez um teste PCR-RT e pneumonia bacteriana já avançada. PCR-RT é um exame para detectando o material genético do vírus. A operadora de saúde ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

"Fui imediatamente internado e entubado. Este período durou cerca de 30 dias e uma de minhas filhas recebeu telefonema da doutora Daniela de Aguiar Moreira da Silva informando, comunicando que eu passaria a ter cuidados paliativos", afirmou. "Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados, inclusive se tivesse parada cardíaca tinha a recomendação de não fazer reanimação. Felizmente minha filha não concordou", complementou.

O depoente afirmou que, se tivesse um atendimento "pronto, imediato no primeiro dia talvez a pneumonia tivesse sido combatida mais eficientemente".

Segundo o depoente, a doutora inseriu no prontuário dele "o início dos cuidados paliativos sem autorização da família e recomenda que não se faça mais hemodiálise, não ministrassem antibióticos e nem fossem feitas manobras de ressuscitação e que ministrasse a bomba de morfina".

Randolfe chora

O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), chorou durante o depoimento de Tadeu, o que foi percebido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). "Eu vi que Vossa Excelência estava com os olhos lacrimejando de emoção. Emocionou a todos nós. Não dá para se emocionar com alguém que se recuperou do corredor da morte".

"O depoimento é devastador", disse Randolfe. "Isso não é medicina. Uma das páginas mais tristes da história nacional. Não tem como esse pessoal passar impune".

