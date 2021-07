Fabiano Contarato pede prisão para Dominghetti: “nunca fez contrato algum”

Revista Fórum - O senador Fabiano Contarato (REDE-ES), que também é delegado da Polícia Civil, interrompeu o depoimento de Luiz Paulo Dominguetti Pereira na CPI do Genocídio, nesta quinta-feira (1º), para pedir a prisão do depoente. De acordo com Contarato, a testemunha foi plantada na CPI.

“Senhor presidente, com todo o respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Tem que dar voz de prisão a este depoente. Ouça o áudio, ele fala em Walmart, em pequenos contratos, esse senhor nunca fez contrato algum com o ministério da Saúde”.

