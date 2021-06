Gabinete paralelo procurou apoio de guru antivacina nos EUA

247 - Os integrantes do chamado "gabinete paralelo”, que aconselhava Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19, teriam procurado a ativista norte-americana de extrema direita Simone Gold para encontrar um referencial antivacina. A médica é vista como uma espécie de guru anticiência.

De acordo com reportagem do UOL, Simone é fundadora da organização "America's Frontline Doctors", responsável por disseminar conceitos contrários à comunidade científica desde o início da pandemia. A ativista contra a imunização ficou conhecida por participar da invasão ao Capitólio, no início do ano, e responde a diversas ações judiciais nos Estados Unidos por disseminação de fake news.

Ainda conforme a reportagem, “o comando do Palácio Planalto tomou conhecimento do ideário de Simone por intermédio do ex-assessor especial do Planalto Arthur Weintraub, que é irmão do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub”. Arthur é apontado como um dos integrantes do "gabinete paralelo" e é investigado pela CPI da Covid.

Conforme a CPI, Arthur Weintraub era responsável por realizar buscas em blogs, fóruns de discussão e outras fontes na internet, sem validação científica, para repassar informações sobre o assunto a Jair Bolsonaro.

