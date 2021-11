Google diz à CPI da Covid que não pode fornecer dados de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Google Brasil respondeu à CPI da Covid no Senado que não pode fornecer os dados de Jair Bolsonaro requeridos pela comissão referentes à quebra do sigilo telemático.

A empresa cita como justificativa o Mandado de Segurança 38.289, impetrado pela Advocacia-Geral da União (AGU), em nome de Bolsonaro, para impedir que seus dados telemáticos sejam fornecidos.

A defesa de Bolsonaro alega que o Senado e a Câmara não têm poderes para investigar criminalmente ou indiciar um chefe de Estado.

“Desse modo, até que sobrevenha decisão quanto ao pedido formulado no mandado de segurança em questão, a Google respeitosamente entende que está impossibilitada de executar a quebra de sigilo telemático objeto do Requerimento aprovado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito em 26 de outubro último”, informou a empresa, em comunicado enviado à CPI.

A CPI pediu que o Google forneça os dados cadastrais, “registros de conexão (IPs), informações de Android (IMEI), cópia integral de todo conteúdo armazenado no YouTube, inclusive informações de acessos e relativas a todas as funções administrativas e de edição; e a s uspensão do acesso a(s) conta(s) do Presidente da República no YouTube” até que haja nova determinação. (Com informações da CNN Brasil).

