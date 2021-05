‘Governo Bolsonaro está muito preocupado com a CPI’, diz Eliziane Gama

“Você vê o nível de euforia dos integrantes da base do governo, uma tensão, um nervosismo”, relatou à TV 247 a senadora, que também falou da expectativa para o depoimento do ex-ministro Pazuello: “foi quem passou o maior tempo como ministro da Saúde”. Assista edit

247 - A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), em entrevista à TV 247, afirmou que o governo Jair Bolsonaro está “preocupado” e demonstra “tensão” em relação aos trabalhos da CPI da Covid no Senado Federal.Um dos motivos para tanta apreensão, segundo a parlamentar, é a ida do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello à comissão. “Não há dúvida de que o governo está muito preocupado com a CPI. Isto é um fato. Você vê o nível de euforia dos integrantes da base do governo, uma tensão, um nervosismo. Um nervosismo inclusive de quem está indo, uma tensão em relação ao Pazuello. Há, de fato, uma tensão muito grande do governo federal”. Na quinta-feira (13), a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido de habeas corpus para garantir ao ex-ministro o direito de responder apenas aos questionamentos que quiser . O caso está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Segundo Eliziane, é grande a expectativa pelo depoimento de Pazuello. “Foi quem passou o maior tempo como ministro da Saúde agora no período de pandemia, inclusive nos momentos em que nós tivemos os piores picos de mortes, tivemos o caso do Amazonas, que é um dos objetos fundamentais dessa CPI. A compra da questão do oxigênio, que foi negado de ir para lá e acabou indo cloroquina, e a gente viu o resultado que teve. Então o depoimento dele é, sem sombra de dúvidas, muito esperado”.

