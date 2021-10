Guedes, que defendeu a imunidade de rebanho, agora diz "não ter formação em saúde" para emitir opinião

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou à CPI da Covid que não possui formação na área de saúde e, portanto, não tem opinião pessoal sobre “qualquer tema relacionado à imunidade contra infecções”. A posição do ministro consta de um documento enviado ao Senado no último dia 8. Em julho, porém, a pasta reconheceu que havia abraçado a tese da imunidade de rebanho e no arrefecimento da pandemia sem trocar informações com o Ministério da Saúde.

“Não tenho formação acadêmica na área de saúde que me permita ter opinião pessoal quanto a qualquer tema relacionado à imunidade contra infecções”, diz Guedes no documento, segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles. O ministro alegou, ainda, ter seguido orientações dos “órgãos competentes”, mas não revelou que órgãos teriam repassados às orientações.

Em julho, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, também admitiu à CPI que havia defendido a tese da “imunidade de rebanho” sem consultar a área de saúde.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE