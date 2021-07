Instituto Força Brasil, ligado ao bolsonarismo, entra na mira da CPI da Covid

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), defendeu que o Instituto Força Brasil, ligada ao coronel reformado Helcio Bruno, seja investigado pelo colegiado. O pedido de Aziz veio na esteira do depoimento de Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Supply no Brasil, que afirmou que teve acesso ao Ministério da Saúde por intermédio do militar.

“No dia 12 de março eu estive no Ministério da Saúde. Me levaram ao Ministério da Saúde: o reverendo Amilton, o Dominghetti, o coronel Hélcio Bruno, do Instituto Força Brasil. Lá nós estivemos com o coronel Boechat, coronel Pires e com o coronel e secretário Elcio Franco (então diretor de logística da pasta”, disse Carvalho.

Para Aziz, “é importante esta CPI verificar que este Instituto Força Brasil também já estava sob checagem, sob análise na CPMI da Fake News e no inquérito sobre fake news. Então acho que é um elemento a mais para ser apreciado pela CPI”.

Veja o vídeo em que o coronel Helcio Bruno, do Instituto Força Brasil, critica a CPI da Covid.

🚨 Atenção senadores | Não queremos fazer fofoca mas este é o Coronel Hélcio Almeida, presidente do Instituto Força Brasil citado hoje pelo depoente Cristiano Carvalho falando mal justamente da CPI no dia 02/07/21. #CPIdaCovid pic.twitter.com/J6O74ZEaH4 July 15, 2021

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista à sessão da CPI ao vivo:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.