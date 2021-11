Juristas e familiares de vítimas da Covid-19 vão pedir impeachment de Bolsonaro com base em relatório da CPI

Pedido de abertura do processo de impeachment de Jair Bolsonaro será protocolado na Câmara dos Deputados no dia 8 de dezembro edit

247 - Um grupo de juristas e advogados e também de familiares de vítimas da pandemia da Covid-19 deverá apresentar à Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o pedido é baseado nos crimes apontados pela CPI da Covid e deverá ser protocolado no dia 8 de dezembro, em Brasília. O assunto foi discutido pelo grupo e pelos senadores que integraram o colegiado nesta quinta-feira (18).

Entre os crimes listados pela CPI e que constam do pedido de afastamento do chefe do Executivo estão “prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade”.

Entre os juristas que assinam o documento junto com os familiares das vítimas da Covid-19 estão Miguel Reale Júnior, Sylvia Steiner, Helena Lobo da Costa, Alexandre Wunderlich, José Rogério Cruz e Tucci, Floriano de Azevedo Marques, Miguel Jorge, Aloyso Lacerda Medeiros, Clito Fornaciari Júnior, Alberto Silva Franco, Belisário dos Santos Júnior, Antônio Funari, Walter Maierovitch, Salo de Carvalho e Davi Tangerino.

