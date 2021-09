Lobista da Precisa afirma que conheceu Jair Renan Bolsonaro há dois anos

Apontado como lobista da Precisa Medicamentos, Marconny Nunes de Faria fez o sua festa de aniversário no estádio Mané Garrincha, no camarote do filho 04 de Bolsonaro edit

247 - Empresário Marconny Nunes de Faria, apontado como o lobista da Precisa Medicamentos, admitiu durante depoimento na CPI da Covid nesta quarta-feira (15), que conhece Renan Bolsonaro, filho mais novo de Jair Bolsonaro, há dois anos e que, em virtude dessa amizade, foi possível viabilizar sua festa de aniversário, em maio deste ano e em plena pandemia, no Estádio Mané Garrincha. O evento foi realizado no camarote do filho 04 de Bolsonaro.

O Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) disse que a proximidade com Renan Bolsonaro foi o cartão de visita para que ele fosse procurado pela Precisa para fazer negócios. “Isso mostra o motivo pelo qual o senhor era procurado para fazer lobby”, disse o senador.

O depoente, que durante boa parte da sua oitiva usou o termo “não me lembro” para responder a praticamente todas as perguntas do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse também que não mantém nenhum negócio com Jair Renan. Questionado sobre a abertura da empresa de Jair Renan, Faria disse que só apresentou um outro advogado para auxiliar na abertura do negócio.

“Ele queria criar uma empresa de influencer e apresentei um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura desta empresa".

Sobre sua relação com Ana Cristina Vale, mãe de Jair Renan e ex-mulher de Bolsonaro, Faria disse que foi apresentada pelo número 04. "Cristina eu conheci pelo filho e o filho conheci por amigos em comum logo que ele chegou em Brasília".

