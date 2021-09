Marcelo Queiroga deve ser convocado pela CPI para explicar decisão que suspendeu vacinação de adolescentes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A maioria dos senadores que integram a CPI da Covid acreditam que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve ser convocado pela terceira vez para depor.

É o que indicou os senadores em reunião virtual do grupo majoritário da comissão neste domingo (19). Entre outros pontos, os senadores querem explicações sobre a orientação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação em adolescentes sem comorbidades. A informação é do colunista Gerson Camarotti, do G1.

Ainda de acordo com a reportagem, o depoimento do ministro, que deve ocorrer na próxima semana, é visto como um desfecho para os trabalhos da CPI. Os senadores querem apurar se houve influência ideológica, em especial por parte de Jair Bolsonaro, na recomendação da pasta chefiada por Queiroga.

PUBLICIDADE

"Os fatos novos pressionam para que tenhamos mais uma ou duas semanas de trabalho. Precisamos ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também o ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco", disse o relator Renan Calheiros.

PUBLICIDADE