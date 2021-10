"Me rotulam como genocida, curandeiro, exterminador de índios. É um absurdo", diz Bolsonaro sobre relatório final da CPI

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro criticou o relatório final da CPI a Covid, que pediu seu indiciamento por nove crimes que teriam sido cometidos durante a pandemia. Segundo ele, a repercussão internacional é prejudicial à imagem do Brasil. “Por mais que nós saibamos o que acontece lá, até pelo perfil daqueles três senadores, há uma repercussão negativa forte fora do Brasil. Sabemos disso. Me rotulam como genocida, curandeiro, falsificador de documentos, exterminador de índios. É um absurdo o que esses caras fizeram”, disse Bolsonaro, em entrevista à rádio Caçula FM, do Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (25).

“Vai ter repercussão fora do Brasil. Isso prejudica o nosso ambiente de negócios. Não ajuda a cair o preço do dólar. Leva uma certa desconfiança para o mundo lá fora”, completou em seguida, de acordo com o jornal O Globo.

Ao apresentar o relatório, na semana passada, Renan Calheiros (MDB-AL) pediu que Bolsonaro seja indiciado por nove crimes cometidos durante a pandemia: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade e crime de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo).

O relatório final deverá ser votado pelos senadores que integram a CPI da Covid nesta terça-feira (26).

